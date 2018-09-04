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Титановый завод в Крыму приостановит работу из-за кислотных выбросов

Власти признали, что в Армянске из-за высокой температуры и отсутствия воды испаряется содержимое кислотонакопителя, покрывая ржавым налетом все вокруг

Титановый завод в Крыму приостановит работу из-за кислотных выбросов
Завод "Титановые инвестиции" в Крыму
Фото: ТАСС, Сергей Мальгавко

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Власти Крыма из-за превышения ПДК сернистого ангидрида на севере полуострова остановят на две недели работу крупного химзавода - филиала ООО "Титановые инвестиции" в Армянске. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов журналистам во вторник.

"Сегодня ночью в связи с изменением температур впервые предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида превысила норму. Мною по согласованию с руководством завода"Титан" принято решение на две недели остановить предприятие. Второе: в предупредительных целях всех детей школьного, дошкольного возраста отправить отдыхать в наши крымские санатории", - сказал Аксенов, отметив, что здоровью и жизни граждан ничего не угрожает, и это делается в предупредительных целях, пока будут выработаны алгоритмы решений.

Он сообщил также, что в Крым прибыла глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Жители Армянска с 24 августа массово жалуются в соцсетях на желтый налет, похожий на ржавчину, который покрыл детали автомобилей, заборы, газовые колонки, ключи, посуду и украшения из металла. Кроме того, на деревьях желтеет и преждевременно опадает листва. Некоторые из горожан сообщают о сыпи и рвоте у детей, а также жалуются на першение и боль в горле.

По данным армянского филиала ООО "Титановые инвестиции" (крупный химзавод по производству двуокиси титана), внештатных ситуаций на предприятии не было.

В соседнем с Армянском Красноперекопске расположены предприятия "Бром" и Крымский содовый завод. Они опровергли свою причастность к появлению странной ржавчины.

Роспотребнадзор ранее не выявлял отклонений во взятых на этой неделе пробах воздуха и почвы на севере Крыма.

В РоссииПричиной ржавого налета в Крыму оказалось испарение кислотонакопителя химзаводаЧитать подробнее

Вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко недавно заявил, что причиной выпадения химического вещества в Армянске является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом "Титановых инвестиций". По его словам, этому "способствовало продолжительное повышение температуры воздуха, длительное отсутствие осадков, а также понижение уровня воды в кислотонакопителе". Администрацию завода могут привлечь к административной ответственности.

ООО "Титановые инвестиции" (Москва) зарегистрировано в июне 2014 года. Летом того же года ему было передано в долгосрочную аренду имущество завода "Крымский титан" (Армянск, Крым). Теперь это предприятие называется "Армянский филиал ООО "Титановые инвестиции".

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Титановые инвестиции" принадлежит кипрской Letan Investments Limited, которая известна также как учредитель холдинговой компании украинского бизнесменаДмитрия Фирташа Group DF International GmbH (Австрия).

При этом в 2014 году украинское ЧАО "Крымский титан" было перерегистрировано из Армянска в Киев, затем Group DF переименовала его в Ukrainian Chemical Products.

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Теги: Крым

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