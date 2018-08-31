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СКР возбудил дело об акте международного терроризма по факту взрыва в Донецке

Есть обновление от 20:42

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет России возбудил уголовное дело об акте международного терроризма по факту взрыва в Донецке, в результата которого погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

"По факту совершения 31 августа взрыва в одном из кафе города Донецка, в результате которого погиб глава Донецкой народной республики Захарченко и были ранены министр доходов и сборов Тимофеев и неизвестная девушка, в Следственном комитете России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 361 УК РФ (акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку)", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По словам представителя российского следствия, "действия неизвестных подвергли опасности жизнь и здоровье неопределённого круга лиц, которые находились вблизи места взрыва".

"Норма, предусмотренная статьей 361 УК РФ, была введена в российское законодательство в рамках так называемого "антитеррористического пакета Яровой", который усиливает ответственность за преступления терроризма и является имплементацией норм международного права, касающихся борьбы с различного рода группировками и отдельными лицами, использующими в качестве достижения своих целей различные средства, в том числе и террористические акты":- отметила Петренко, добавив: что эти действия направлены в том числе и против интересов Российской Федерации в сфере противодействия терроризму.

"В рамках уголовного дела в соответствии с нормами российского уголовно-процессуального законодательства и международного права будут проведены следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - подчеркнула она.

Следственный комитет РФ окажет содействие правоохранительным органам самопровозглашенной ДНР в расследовании дела о взрыве, в котором погиб Захарченко, добавила Петренко.

Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Кроме того, еще, по крайней мере, три человека получили ранения, включая главу минфина ДНР Александра Тимофеева.

В Донецке заявили о задержании нескольких подозреваемых в покушении - "украинских диверсантов и связанных с ними лиц".

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Теги: СКР, ДНР, Александр Захарченко

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