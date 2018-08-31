Володин заявил, что убийство Захарченко обнуляет смысл минских договоренностей

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Теракт, унесший жизнь главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, сводит на нет предпринимаемые Россией и мировым сообществом шаги для разрешения конфликта в Донбассе, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Это беспредел, который обнуляет все те шаги, которые уже несколько лет предпринимают Россия и мировое сообщество для прекращения войны на юго-востоке Украины", - сказал Володин журналистам.

По его словам, "было бы правильно, чтобы Парламентская Ассамблея ОБСЕ дала свою оценку случившемуся и призвала украинские власти к ответу за это преступление".

Спикер Госдумы обратил внимание, что "киевские власти, с одной стороны, заявляют о необходимости реализации минских соглашений и выступают за мирное урегулирование ситуации в ДНР и ЛНР, с другой - террористическими методами избавляются от законно избранных представителей власти в Донбассе".

Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Кроме того, еще, по крайней мере, три человека получили ранения.

В Донецке заявили о задержании нескольких подозреваемых в покушении - "украинских диверсантов и связанных с ними лиц".