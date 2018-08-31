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Путин заявил, что убийство Захарченко не поставит народ Донбасса на колени

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Российский лидер рассчитывает, что виновные будут наказаны, и обещает народу Донбасса, что Россия всегда будет с ними

Путин заявил, что убийство Захарченко не поставит народ Донбасса на колени
Президент РФ Владимир Путин
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи с гибелью главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.

Как отмечается в заявлении российского лидера на сайте Кремля, Захарченко "в трудное для своего родного края время встал на его защиту, взял на себя огромную личную ответственность, вел за собой людей".

"Подлое убийство Александра Захарченко – это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока. А делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится", - подчеркивается в заявлении Путина.

По словам президента РФ, он рассчитывает, что организаторы и исполнители этого преступления понесут заслуженное наказание.

"Хочу еще раз выразить соболезнования родным и близким Александра Владимировича Захарченко, всем жителям Донбасса. Россия всегда будет вместе с вами", - говорится в заявлении Путина.

В пятницу 31 августа в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате взрыва Захарченко получил смертельное ранение, пострадал глава минфина самопровозглашенной республики Александр Тимофеев.

Подозреваемые задержаны. В ДНР назвали произошедшее терактом.

Временно исполняющим обязанности главы ДНР станет первый вице-премьер Дмитрий Трапезников

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Теги: ДНР, Александр Захарченко, Владимир Путин

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