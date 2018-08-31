Путин заявил, что убийство Захарченко не поставит народ Донбасса на колени

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи с гибелью главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.

Как отмечается в заявлении российского лидера на сайте Кремля, Захарченко "в трудное для своего родного края время встал на его защиту, взял на себя огромную личную ответственность, вел за собой людей".

Трагически погиб глава ДНР Александр Захарченко. Соболезнования Президента https://t.co/QTugEVFfGA — Президент России (@KremlinRussia) August 31, 2018

"Подлое убийство Александра Захарченко – это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока. А делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится", - подчеркивается в заявлении Путина.

По словам президента РФ, он рассчитывает, что организаторы и исполнители этого преступления понесут заслуженное наказание.

"Хочу еще раз выразить соболезнования родным и близким Александра Владимировича Захарченко, всем жителям Донбасса. Россия всегда будет вместе с вами", - говорится в заявлении Путина.

В пятницу 31 августа в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате взрыва Захарченко получил смертельное ранение, пострадал глава минфина самопровозглашенной республики Александр Тимофеев.

Подозреваемые задержаны. В ДНР назвали произошедшее терактом.

Временно исполняющим обязанности главы ДНР станет первый вице-премьер Дмитрий Трапезников