Пассажиры совершившего аварийную посадку в Сочи самолета получат компенсации от Utair

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания Utair готовит денежные компенсации для пассажиров аварийного рейса в Сочи, об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. При этом сумма компенсаций не уточняется.

"Utair вместе с авиационными властями расследует причины случившегося. Руководство и специалисты компании немедленно вылетели на место событий", - подчеркнули в пресс-службе.

В субботу в 2:50 в аэропорту "Сочи" при посадке "Боинг 738" авиакомпании "ЮТэйр", выполнявшего рейс UT579 Внуково - Сочи, самолет выкатился за пределы посадочной полосы, загорелись оба крыла. Минздрав России сообщает о 18 пострадавших, среди которых трое детей. Госпитализировано шесть человек, в том числе двое детей. Из самолета было эвакуировано 166 человек. При эвакуации людей из загоревшегося самолета от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта.

По факту аварийной посадки самолета следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

В СКР заявили, что следствием рассматриваются несколько версий произошедшего, в т.ч. ошибка пилота, техническая неисправность воздушного судна, неблагоприятные погодные условия и ошибки в работе наземных служб.

"Допрошены пилоты, работники аэропорта и наземных служб. Проводится допрос потерпевших", - отметили в ведомстве.