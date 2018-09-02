"Черные ящики" аварийно севшего Boeing доставлены в Москву

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Бортовые самописцы извлечены из выкатившегося в Сочи за посадочную полосу Боинга, их состояние приемлемое, сообщил "Интерфаксу" источник в аэропорту.

"Черные ящики" доставлены в Москву. Они в хорошем состоянии. В ближайшее время начнется их расшифровка", - сказал источник.

В субботу в 2:50 в аэропорту "Сочи" при посадке "Боинг 738" авиакомпании "ЮТэйр", выполнявшего рейс UT579 Внуково - Сочи, самолет выкатился за пределы посадочной полосы, загорелись оба крыла. Минздрав России сообщает о 18 пострадавших, среди которых трое детей. Госпитализировано шесть человек, в том числе двое детей. Из самолета было эвакуировано 166 человек. При эвакуации людей из загоревшегося самолета от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).