Что случилось этой ночью: воскресенье, 2 сентября

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Бортовые самописцы из выкатившегося в Сочи за посадочную полосу самолета Boeing отправили в Москву, где их расшифруют.

- В Санкт-Петербурге задержан четвертый подросток в связи с делом о нападении на людей в Таврическом саду.

- В Москве началась церемония прощания с Народным артистом СССР Иосифом Кобзоном.

- Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко будет похоронен на Аллее Героев в Донецке.