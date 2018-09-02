Акции против пенсионной реформы прошли в Центральной России

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Акции против повышения пенсионного возраста прошли в областных центрах и муниципальных образованиях в ряде регионов Центрального федерального округа в воскресенье.

Так, в Железнодорожном округе Курска прошла согласованная акция КПРФ против изменений пенсионного законодательства. В администрации города не смогли оперативно предоставить данные о количестве участников, однако, отметили, что происшествий в ходе мероприятия не зафиксировано.

В Смоленске прошли два митинга против пенсионной реформы, организованные региональными отделениями партий КПРФ и "Справедливая Россия".

В Рязани КПРФ подавала заявку в городскую администрацию на проведение в субботу митинга против пенсионной реформы в центре города - на площади Ленина. Однако получили отказ в связи с тем, что в данном месте уже запланировано другое мероприятие. В результате акция, которую организовали в формате встречи с депутатами, состоялась на площади Новаторов. По словам представителя КПРФ мероприятие прошло мирно, без нарушений.

В Белгороде власти отказали коммунистам в проведении митинга в местах массового посещения людей и предложили альтернативу - провести мероприятие на окраине города. В связи с этим, как сообщил "Интерфаксу" представитель Белгородской областной организации КПРФ, митинга против повышения пенсионного возраста в Белгороде не было, прошли только одиночные пикеты.

Вместе с тем в других населенных пунктах Белгородской области согласованные с местными властями митинги и массовые пикеты состоялись. По информации организаторов, нарушений правопорядка зафиксировано нигде не было.

Во Владимирской области региональное отделение ЛДПР провело согласованные митинги против повышения пенсионного возраста во Владимире, Муроме, Собинке и Судогде. Кроме того, в регионе состоялись митинги регионального отделения КПРФ во Владимире, Муроме и Александрове.

Проведение в воскресенье двух согласованных митингов запланировано в Воронеже. Оба организованы общественными деятелями и пройдут во второй половине дня: первый - на Адмиралтейской площади, второй - у ДС "Юбилейный".