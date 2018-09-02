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Митинги против пенсионной реформы прошли во Владивостоке и Барнауле

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Представители коммунистической партии в воскресенье провели на привокзальной площади Владивостока митинг против изменений пенсионного законодательства, сообщил корреспондент "Интерфакса" с места события.

Как сообщили журналистам в пресс-службе администрации Приморского края, по предварительным данным, в согласованном митинге приняли участие до 250 человек. Нарушений правопорядка нет. Заявка подавалась на 1 тыс. человек. Организаторы утверждают, что на акцию пришли 1 тыс. 200 человек.

В резолюции митинга его участники потребовали прекратить законодательное оформление пенсионной реформы в Госдуме до общероссийского референдума, осудить действия депутатов Законодательного собрания Приморья, поддержавших ее и отправить действующее правительство в отставку.

"КПРФ считала и считает, что подготовленная правительством реформа пенсионной системы - не обоснована и не продумана, по своим последствиям она лишь ухудшит материальное положение большинства", - говорится в резолюции митинга.

Также резолюцией участники акции приняли решение поддержать голодающих третий день 20 депутатов в думу Надеждинского района от партий КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР и самовдвиженцев. Они разбили палаточный лагерь на центральной площади Вольно-Надеждинского и требуют от правоохранительных органов провести проверку по факту предполагаемого массового подкупа избирателей. На митинге выступили трое голодающих, рассказав о своей акции.

В Барнауле (Алтайский край) также завершился митинг, организованный отделением партии КПРФ в Алтайском крае, против повышения пенсионного возраста.

Митинг начался в 13:00 местного времени в сквере по улице Титова. На мероприятии присутствовали активисты регионального отделения КПРФ, регионального отделения партии "Яблоко", а также жители Барнаула, Новоалтайска и близлежащих районов.

"В Алтайском крае мы живем хуже, чем в 1990-е годы, и дальше жизнь будет становиться только хуже. Мы стали инициаторами проведения референдума. Референдум единственная возможность наложить вето на такие изменения, однако у нас забирают это право", - сказала руководитель регионального отделения КПРФ Мария Прусакова в рамках своего выступления.

Она отметила, что аналогичную акцию протеста коммунисты проведут еще и 22 сентября - перед рассмотрением законопроекта о внесении изменений в пенсионное законодательство во втором чтении в Госдуме РФ.

По итогам митинга единогласно была принята резолюция с требованиями о недопустимости внесения изменений в пенсионное законодательство, о необходимости проведения референдума по этой теме.

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Теги: Владивосток, Барнаул

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