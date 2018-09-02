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В России Пенсионная реформа

Митинги против пенсионной реформы в городах Урала собрали от 20 до 600 человек

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в городах Урала в воскресенье.

В Челябинской области митинги, организованные региональным отделением КПРФ, прошли в Челябинске, Троицке, Коркино, Снежинске, в Верхнеуральске и Карталах. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области агентству "Интерфакс" сообщили, что нарушений общественного порядка допущено не было, протестная акция в Челябинске собрала 600 человек, в других городах - от 20 до 150 человек.

В Кургане прошел пикет, организованный КПРФ. В пресс-службе УМВД России по Курганской области сообщили, что в акции приняло участие 30 человек. "Нарушений общественного порядка не зафиксировано", - сказал собеседник агентства. Первый секретарь комитета Курганского областного отделения КПРФ Василий Кислицын сообщил агентству, что пикеты также прошли в Шадринске и Куртамыше. По его словам, акции, в ходе которых собирались подписи против повышения пенсионного возраста, прошли спокойно

В Екатеринбурге, по данным свердловского обкома КПРФ, митинг против пенсионной реформы состоялся в сквере им. Большакова у культурно-развлекательного комплекса "Уралец".

Митинг, организованный КПРФ в Ишиме (Тюменская область) на Привокзальной площади, собрал 80 человек, сообщил "Интерфаксу" представитель администрации города. "Все прошло спокойно, без происшествий", - отметил он.

Первый секретарь бюро комитета Ямало-Ненецкого окружного отделения КПРФ Елена Кукушкина сообщила агентству, что митинги против изменений пенсионного законодательства прошли в городах Салехард, Тарко-Сале, Муравленко, Ноябрьск. Она отметила, что основным требованием собравшихся было отставка правительства РФ и недопущение принятия пенсионной реформы.

В ХМАО митинг прошел в Нижневартовске. Собравшиеся протестовали против пенсионной реформы, повышения НДС, цен на бензин, тарифов ЖКХ и пошлин. Как сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе УМВД по ХМАО, в протестной акции приняло участие 170 человек. "Нарушений выявлено не было", - отметил представитель пресс-службы.

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Теги: Урал

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