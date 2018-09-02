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Полиция насчитала 6 тыс. участников митинга КПРФ против пенсионной реформы в Москве

Есть обновление от 13:48

Организаторы акции заявили, что в ней приняли участие 100 тыс. человек

Полиция насчитала 6 тыс. участников митинга КПРФ против пенсионной реформы в Москве
Московская акция протеста против повышения пенсионного возраста
Фото: Reuters

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Порядка 6 тысяч человек приняли участие в акции КПРФ против повышения пенсионного возраста в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД.

"На проспекте Академика Сахарова проходит согласованное властями Москвы публичное мероприятие. В нем принимают участие около 6 тысяч человек. Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан", - сообщили в полиции.

В поданной в мэрию представителями КПРФ заявке на проведение акции указывалась численность участников до 15 тысяч человек.

В свою очередь, организаторы митинга оценили численность пришедших на проспект Сахарова в 100 тысяч человек.

Участники митинга пришли с красными флагами, плакатами: "Возрождение социализма - спасение России", "Вся власть - рабочим", "Долой власть капитала, терроризирующую народ", "Долой министров-капиталистов","55 лет и ни минутой больше!". Собравшиеся также скандировали: "Долой, долой буржуазный строй".

С установленной на проспекте Сахарова сцены выступали артисты с патриотическими песнями и представители руководства КПРФ, в том числе лидер партии Геннадий Зюганов. Он выступил с критикой предложенной пенсионной реформы и призвал поддержать предлагаемую партией программу.

"Наша программа - программа развития, созидания и отстаивания нашего достоинства", - сказал Г.Зюганов на митинге.

Выступавшие также настаивали провести референдум прежде, чем принимать закон о повышении пенсионного возраста. Звучали требования отставки правительства и роспуска Государственной думы.

Вход на проспект Сахарова был ограничен. Со стороны Садового кольца установлены магнитные рамки, у которых дежурят сотрудники полиции. Вдоль тротуаров выставлены ограждения, из-за которых за общественным порядком следили сотрудники полиции и бойцы Росгвардии.

В данный момент мероприятие завершилось. Участники акции покидают проспект Сахарова и направляются в сторону ближайших станций метро.

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Теги: КПРФ, Москва

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