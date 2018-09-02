В России Пенсионная реформа

Митинги против пенсионной реформы прошли в регионах Юга и Северного Кавказа

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Представителями партии КПРФ был организован ряд митингов против пенсионной реформы в городах Юга и Северного Кавказа, все они прошли без инцидентов, сообщили "Интерфаксу" организаторы акции.

Согласованная акция против повышения пенсионного возраста прошла в столице Крыма в городе Симферополе в парке имени Гагарина. Она началась с минуты молчания по скончавшемуся на 81-м году жизни известному артисту Иосифу Кобзону и погибшему от взрыва в Донецке главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко. По данным организаторов, митинг прошел без инцидентов.

В пресс-службе администрации Новороссийска агентству сообщили, что согласованная акция прошла на Октябрьской площади без происшествий.

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В Астрахани состоялись два митинга против пенсионной реформы, один из них был организован региональными отделениями партий "Справедливая Россия" и ЛДПР в сквере имени Кирова. Аналогичная акция, организованная областным отделением КПРФ, состоялась возле памятника Владимиру Ульянову. В пресс-службе ГУ МВД России по региону агентству уточнили, что все митинги прошли без инцидентов.

По данным МВД по Карачаево-Черкесской республике, в согласованной акции против изменения пенсионного законодательства на Вокзальной площади в Черкесске приняли участие около 100 жителей республики. "Участники выступили против увеличения пенсионного возраста, роста цен на бензин, роста тарифов ЖКХ, увеличения налогов, НДС и цен", - уточнили агентству в региональном отделении КПРФ, выступавшем организатором.

В Волгоградской области согласованный митинг против пенсионной реформы прошел в городе Калач-на-Дону на площади Павших Борцов. По словам организаторов, все прошло спокойно. Как передал корреспондент "Интерфакса", в Ростове-на-Дону также прошел согласованный митинг на площади Ленина.

В пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарской республике агентству сообщили о проведении протестной акции возле кинотеатра "Родина" в Нальчике. "В Нальчике в митинге принимало участие 150 человек, нарушений общественного порядка не допущено", - сказал собеседник агентства.

В Ставрополе девять представителей партии КПРФ провели одиночные пикеты в разных районах города. "Представители партии выступили за проведение всероссийского референдума по введению моратория на повышение пенсионного возраста и против пенсионной реформы и повышения возраста выхода на пенсию", - уточнили агентству организаторы акции в Ставрополе.

Пенсионная реформа

В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

Законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий" был внесен правительством в Госдуму 16 июня и принят в первом чтении 19 июля.

Он предполагает поэтапное повышение возраста, по достижении которого в соответствии с федеральным законом "О страховых пенсиях" будет назначаться страховая пенсия по старости, в том числе досрочно. Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. При этом предусматривается переходный период с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличением пенсионного возраста на один год.

Ко второму чтению "Единая России" подготовила свои предложения по корректировке законопроекта. В частности, в партии предложили сохранить предоставление компенсаций по оплате услуг ЖКХ и проезда в транспорте при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, а также обеспечить право на получение накопительной пенсии по ранее заключенным договорам.

29 августа президент России Владимир Путин озвучил свои предложения по поводу ее смягчения. В частности, он предложил понизить предусмотренный законопроектом возраст выхода женщин на пенсию с 63 до 60 лет, установить особую льготу для граждан, которые должны были выйти на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей.

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Теги: Северный Кавказ, Крым, Астрахань, КЧР, Ростов-на-Дону, Ставрополь

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