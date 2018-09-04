"Натали Турс" прекратила туроператорскую деятельность

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - "Натали Турс" с 4 сентября остановила туроператорскую деятельность в связи с исключением из реестра юрлиц, работающих под ее брендом, сообщает компания во вторник.

"В связи с исключением юридических лиц ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство "Путешествий Натали", ООО "Туроператор Натали Турс", работающих под брендом "Натали Турс", из реестра туроператоров, с сожалением сообщаем что вышеперечисленные компании прекратили осуществлять туроператорскую деятельность начиная с 04/09/2018", - говорится в сообщении.

Туроператор также сообщает, что "после приостановки продаж 4 июля им оказано услуг клиентам по авиаперевозке и визовому оформлению более чем на 700 млн рублей, что лишь частично покрывает полученные авансы". Клиентам и партнерам "Натали Турс" предлагает за дальнейшими компенсациями обращаться в СПАО "Ингосстрах".

"К сожалению, в текущих обстоятельствах мы были вынуждены принять это сложное решение после 26 лет работы на туристическом рынке России", - подчеркивается в сообщении компании.

"Натали Турс" 4 июля объявила об аннуляции всех подтвержденных туров до 30 сентября. При этом компания не заявляла об остановке деятельности и рассчитывала возобновить продажи с 1 октября. Ростуризм в понедельник исключил из единого федерального реестра туроператоров три юридических лица, которые продавали туры под брендом "Натали Турс". Это компании ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "НАТАЛИ", ООО "Туроператор "Натали Турс".

Как сообщалось, всего "Натали Турс" аннулировала около 12 тыс. туров, общее число пострадавших туристов составляет почти 30 тыс.

СК "Ингосстрах" во вторник начала принимать заявления пострадавших туристов "Натали Турс" на выплату компенсаций.