"Яндекс" обжаловал решение суда об удалении пиратского контента по иску "Газпром-медиа"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - "Яндекс" просит Мосгорсуд отменить решение, обязывающее компанию удалить пиратский контент из сервиса "Яндекс-видео".

"В Мосгорсуд от ООО "Яндекс" поступили заявления об отмене обеспечительных мер, наложенных определениями судей Мосгорсуда по заявлениям АО "ТНТ-Телесеть" (фильм "Домашний арест"), ООО "Телеканал ТВ3" ("Мистические истории"), ООО "ТРК 2х2" ("Осторожно, земляне"), ООО "ПАРНАС медиа" ("Вне игры")", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Ранее Мосгорсуд наложил предварительные обеспечительные меры в отношении "Яндекса" по иску телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2х2, "Супер" (принадлежат "Газпром-медиа"), согласно которым Роскомнадзор обязан прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование на yandex.ru перечисленных выше фильмов.

В "Газпром-медиа" пояснили, что холдинг таким образом защитил свой контент от нелегального размещения на "Яндексе", который предлагает пользователям ссылки на сайты с пиратскими копиями сериалов.

В свою очередь в "Яндексе" считают требования в адрес компании необоснованными и не соответствующими законодательству. Вместе с тем, "Яндекс" удалил пиратский контент, обосновав это тем, что блокировка сервиса "Яндекс.Видео" могла привести к недоступности всего поисковика.

Обеспечительные меры в виде блокировки были наложены в 20-х числах августа на срок в 15 суток. За это время истцы должны подать в суд уточненные исковые заявления. Если иски так и не поступят, пояснили в суде, то ограничение доступа будет автоматически снято.

"В настоящее время данных исков в суд не поступало", - сказала пресс-секретарь Мосгорсуда.