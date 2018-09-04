В Крыму возбудили дело из-за выброса вредных веществ на севере полуострова

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело по факту выброса вредных веществ в атмосферный воздух на севере Крыма, сообщила пресс-служба главного следственного управления СКР по республике во вторник.

Дело квалифицировано по части 1 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

Согласно УК, эта статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей, либо ограничение свободы на срок до двух лет, или принудительные работы на тот же срок, либо лишение свободы до 2-х лет.

Как сообщалось, жители Армянска с 24 августа массово жалуются в соцсетях на желтый налет, похожий на ржавчину, который покрыл детали автомобилей, заборы, газовые колонки, ключи, посуду и украшения из металла. Кроме того, на деревьях желтеет и преждевременно опадает листва. Некоторые из горожан сообщают о сыпи и рвоте у детей, а также о першении и боли в горле.

Власти Крыма 4 сентября объявили о превышении ПДК сернистого ангидрида на севере полуострова, решили остановить на две недели работу крупного химзавода - филиала ООО "Титановые инвестиции" в Армянске, который использует кислотонакопитель.

Кроме того, в Армянске на две недели объявлены каникулы, дошколят с мамами и школьников "в профилактических целях" отправят на отдых в крымские санатории.

Химические отходы сбрасывают в кислотонакопитель с 1971 года. Площадь этого "озера" - 42 квадратных километра, объем - 30 миллионов кубометров воды. Накопитель впервые высох до такой степени. Там осталось всего 1,6 млн кубов воды. Причина образования конденсата - в перепаде ночных и дневных температур.