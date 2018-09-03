Семьи жертв ЧП на заводе в Дзержинске получат по 1 млн рублей

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Родственники погибших в результате взрыва на заводе имени Я.М.Свердлова в Дзержинске Нижегородской области получат единовременное денежное пособие.

Пресс-служба регионального отделения Фонда социального страхования РФ сообщает в понедельник, что после окончания расследования несчастного случая семьям жертв полагается предусмотренная федеральным законом выплата в размере 1 млн рублей.

"Кроме того, у трех погибших женщин остались дети. При потере кормильца нетрудоспособные иждивенцы вплоть до совершеннолетия получают часть заработка погибшего, которая приходилась на каждого из них", - говорится в сообщении.

По данным реготделения ФСС РФ, в результате трагедии на предприятии пострадали 12 человек, пять из них погибли. У четверых - тяжелые травмы, в частности, одна из сотрудниц получила 80% ожогов поверхности тела и находится в тяжелом состоянии, у троих - легкие повреждения.

"Работникам, получившим травмы различной степени тяжести, гарантированы следующие виды помощи: пособие по временной нетрудоспособности, единовременная и ежемесячная страховые выплаты. Также предполагается оплата лекарств, протезов, санаторно-курортного лечения, а также посторонний уход - бытовой или специальный медицинский", - отмечается в сообщении.

Продолжительность выплат и степень утраты трудоспособности пострадавших определят медики, добавляет пресс-служба.

Утром 31 августа на территории завода имени Я.М.Свердлова во время производства взрывчатки произошел взрыв в здании утилизации мин. НА месте происшествия были найдены тела пяти погибших. Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В связи с ЧП в городе объявлен трехдневный траур.

Власти Нижегородской области и Дзержинска сообщали о выплате матпомощи семьям жертв и пострадавших работников. Также сообщалось, что родственники погибших и пострадавшие могут получить до 2 млн рублей от "Ингосстраха", который является страховщиком ответственности владельца опасного объекта.

Предприятие отмечало, что семьям пострадавших работников будет оказана материальная помощь в соответствии с условиями коллективного договора. Также завод обещал оказать всю необходимую поддержку в организации похорон погибших и лечения пострадавших.

ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова" (Дзержинск, Нижегородская область) - оборонное предприятие, специализирующееся на изготовлении боеприпасов. Оборонная продукция занимает 35% в общем объеме производства предприятия. Остальная часть выпуска приходится на химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, продукцию машиностроения.