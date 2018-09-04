СК возбудил дело после гибели рабочих на двигателестроительном заводе в Самаре

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Самарской области возбудило уголовное дело по факту воспламенения газовоздушной смеси на предприятии ПАО "Кузнецов" в Самаре, в результате которого погибли двое рабочих, сообщается в пресс-релизе ведомства во вторник.

По версии следствия, 31 августа на территории предприятия "Винтай", расположенного в поселке Винтай Красноглинского района Самары, при зачистке азотом резервуара для хранения жидкого кислорода объемом сто кубометров произошло воспламенение газовоздушной смеси внутри резервуара.

"Двое слесарей-ремонтников, находившихся внутри резервуара, получили термические ожоги головы, туловища и конечностей III и IV степени, от которых скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Возбуждено дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух человек (по ч.3 ст.143 УК РФ).

Источник в службах технического надзора региона сообщал, что рабочие могли нарушить технику безопасности при чистке резервуара с жидким кислородом.

ПАО "Кузнецов" (бывший "Моторостроитель") производит газотурбинные двигатели для газоперекачивающих агрегатов, блочно-модульные электростанции и жидкостно-реактивные двигатели для ракет. Завод является основным поставщиком приводов газоперекачивающих агрегатов для магистральных газопроводов ПАО "Газпром".