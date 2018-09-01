Четвертый подросток арестован в Петербурге в связи с нападениями в Таврическом саду

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Смольнинский районный суд Петербурга арестовал до конца октября подозреваемого в грабеже магазина подростка, дело которого связано с расследованием избиений в Таврическом саду.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в субботу, на два месяца арестован 15-летний подросток, который подозревается в грабеже магазина рядом с Таврическим садом, на Суворовском проспекте, 51. По версии следствия, 24 августа он в сговоре с соучастниками украл там ящик пива на 1,64 тыс. рублей. Арестованный - уроженец Северодвинска, он не работает и не учится. Вину он признал частично, от дачи показаний отказался.

"Неоднократно привлекался к административной ответственности, за что был поставлен на учет в ОДН УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области. С обвиняемым велись профилактические беседы, но должных выводов он не сделал, на путь исправления не встал", - отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, по обвинению в грабеже и причинении средней тяжести вреда здоровью в Петербурге ранее были арестованы три 17-летних подростка. Все трое не учатся и не работают. Они не признали вину и отказались давать показания.

По данным следствия, вечером 24 августа 2018 года группа подростков около одного из домов по улице Таврической из хулиганских побуждений жестоко избила двух местных жителей. Всего в компанию входило 14 человек, которые уже являлись подсудимыми по аналогичным делам.