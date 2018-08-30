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В Петербурге арестовали трех подростков после избиения людей в Таврическом саду

Вечером 24 августа компания подростков беспричинно напала на нескольких прохожих

В Петербурге арестовали трех подростков после избиения людей в Таврическом саду
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Смольнинский районный суд Петербурга арестовал до конца октября трех подростков, задержанных по делам об избиении людей в Таврическом саду, сообщает объединенная пресс-служба судов города в четверг.

Накануне им было предъявлено обвинения в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Все трое не признали вину и отказались давать показания. Арестованным по 17 лет, они нигде не работают и не учатся.

По данным следствия, вечером 24 августа 2018 года группа подростков около одного из домов по улице Таврической из хулиганских побуждений жестоко избила двух местных жителей. Всего в компанию входило 14 человек, которые уже являлись подсудимыми по аналогичным делам. Задержаны были трое.

По факту избиения полиция возбудила уголовные дела по статье 116 и пункту "д" части 2 статьи 112 УК РФ (побои, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Дела переданы в СКР.

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