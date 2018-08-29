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По делу об избиениях в Таврическом саду Петербурга задержаны двое несовершеннолетних

По данным следствия, вечером 24 августа группа подростков жестоко избила двух местных жителей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - По делу об избиениях людей в Таврическом саду задержаны двое несовершеннолетних подозреваемых, которые уже являлись подсудимыми по делам о грабежах и разбоях наряду с 12 соучастниками, сообщает пресс-служба СК РФ в среду.

"В настоящее время в качестве подозреваемых задержаны два 17-летних неработающих и не учащихся местных жителя, один из которых ранее судим за кражу. Решается вопрос об их аресте и предъявлении им обвинения", - говорится в сообщении ведомства.

Как следует из пресс-релиза, в августе 2017 года петербургское управление СКР направило в суд дело о серии грабежей и разбоев, по которому проходили указанные двое задержанных и их 12 соучастников. В настоящее время дело рассматривается по существу, обвиняемые находятся под домашним арестом.

По данным следствия, вечером 24 августа 2018 года группа подростков около одного из домов по улице Таврической из хулиганских побуждений жестоко избила двух местных жителей.

"Потерпевшие были госпитализированы в больницу, где им оказана медицинская помощь. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе роли каждого участвовавшего в нападениях", - говорится в пресс-релизе СКР.

Ранее сообщалось, что полиция Петербурга начала уголовное производство по факту избиения группой подростков людей в Таврическом саду; в комитете по образованию проверяют информацию, что один из пострадавших - школьный учитель.

По факту избиения полиция возбудила уголовные дела по статье 116 и пункту "д" части 2 статьи 112 УК РФ (побои, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Затем дела передали в СКР.

По данным "Фонтанки", подростками были избиты 24-летний учитель гимназии и его друг, сидевшие на скамейке в обществе двух девушек. Между тем, председатель комитета по образованию города Жанна Воробьева сообщила "Интерфаксу", что власти проверяют информацию, что один из избитых - учитель.

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Теги: Петербург

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