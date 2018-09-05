В Кремле не поняли, что Лондон хотел сказать новым докладом по "делу Скрипалей"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле не понимают, что хотел сказать Лондон сегодняшним докладом Скотланд-Ярда по "делу Скрипалей", заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы услышали две фамилии. Но эти фамилии мне лично ничего не говорят. Так же, как и вам, я думаю. Уверен, что ничего не говорят. Тем более, там был еще комментарий по линии Скотланд-Ярда, что эти фамилии якобы вымышленные. Я не понимаю, для чего это было сделано, и какого рода сигнал посылает британская сторона, трудно разобраться просто", - сказал Ушаков на брифинге в Москве в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сегодняшний доклад Скотланд-Ярда.

"Но эти вот "данные" (содержавшиеся в докладе Скотланд-Ярда - ИФ) - это не данные, а непонятно что. Я тоже увидел эти две фамилии, ну и что?" - сказал Ушаков.

Ранее прокуратура Великобритании выдвинула обвинения в отношении двух россиян - Александра Петрова и Руслана Боширова - в заговоре с целью убийства экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери при помощи нервнопаралитического вещества типа "Новичок".

Шеф контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу в среду заявил, что в отношении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, выданы национальный и международный ордера на арест.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что люди, на которых лежит ответственность за преступление, являются сотрудниками российской военной разведки.