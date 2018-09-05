Мэй обсудила с Трампом последнюю информацию по отравлению Скрипалей

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудила с президентом США Дональдом Трампом последние данные расследования отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, сообщает в среду агентство Bloomberg.

Ранее в среду британская полиция назвала имена двух россиян - Александра Петрова и Руслана Боширова, которые обвиняются в заговоре с целью убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По мнению британских следователей, эти имена являются псевдонимами.

Бывший сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. 12 марта Мэй заявила в британском парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

В конце августа вступили в ситу американские санкции, которые Вашингтон ввел в отношении России из-за отравления Скрипалей.