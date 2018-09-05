Полиция Великобритании связала инциденты в Солсбери и в Эймсбери в единое расследование

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Полиция Великобритании ведет единое расследование по инцидентам в Солсбери и в Эймсбери, поскольку больше не сомневается в наличии связи между двумя этими событиями.

"Теперь мы связали атаку на Скрипалей и события в Эймсбери, где были отравлены Дон Стерджесс и Чарли Роули. Сейчас это составляет одно расследование", - говорится в сообщении британской полиции, опубликованном в среду.

Полиция назвала причины, по которым связала атаку в Солсбери и инцидент в Эймсбери.

"Во-первых, наш собственный анализ, а также анализ, проведенный Организацией по запрещению химического оружия в Гааге, подтвердили, что в обоих случаях использовано нервно-паралитическое вещество одного типа - "Новичок", - говорится в сообщении.

Во-вторых, говорится в сообщении, это нервно-паралитическое вещество - одно из самых редких в мире, и его обнаружение в двух местах в такой близости исключает совпадение.

В-третьих, на это указывает "способ, с помощью которого была сделана упаковка, послужившая идеальным прикрытием для контрабанды этого оружия в страну и эффективным способом атаки на Скрипалей".

Ранее в среду стало известно, что прокуратура Великобритании выдвинула обвинения в отношении двух россиян по делу о покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По данным Associated Press, Александр Петров и Руслан Боширов заочно обвинены в заговоре с целью убийства и использовании нервно-паралитического вещества "Новичок".

Отравления в Солсбери и Эймсбери

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. Позднее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом из серии "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

30 июня в городе Эймсбери Чарли Роули и Дон Стерджесс были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Женщина скончалась 8 июля, мужчина выжил и 20 июля выписался из больницы. Однако 26 августа стало известно, что Роули проходит лечение от менингита - воспаления оболочек головного мозга.

По версии полиции, пострадавшие подобрали на улице флакон из-под духов, в котором находился "Новичок", и Стерджесс распылила его себе на запястья. Роули не смог вспомнить, где они нашли парфюм, однако отметил, что он "выглядел дорого".