Росприроднадзор начал проверку крымского завода из-за химвыброса

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин направил в крымский Армянск инспекторов центрального аппарата Росприроднадзора для проверки данных о химическом выбросе на заводе "Титановые инвестиции", сообщает в среду пресс-служба ведомства.

"Проводится комплексная проверка кислотохранилища и производственных мощностей. Основное внимание уделено контролю источников выбросов", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что специалисты проводят отбор проб выбросов в цеху производства двуокиси титана. "По результатам анализов будет принято процессуальное решение", - отметили в пресс-службе.

Также специалисты ввели лабораторный контроль воздуха у кислотонакопителя, сейчас выбросы опасных веществ в атмосферу не зафиксированы.

Как сообщалось, жители Армянска с 24 августа массово жалуются в соцсетях на желтый налет, похожий на ржавчину, который покрыл детали автомобилей, заборы, газовые колонки, ключи, посуду и украшения из металла. Кроме того, на деревьях желтеет и преждевременно опадает листва. Некоторые горожане сообщают о сыпи и рвоте у детей, а также о першении и боли в горле.

Власти Крыма 4 сентября объявили о превышении ПДК сернистого ангидрида на севере полуострова и остановили на две недели работу крупного химзавода - филиала ООО "Титановые инвестиции" в Армянске, который использует кислотонакопитель.

Кроме того, в Армянске на две недели объявлены каникулы, дошкольников с мамами и школьников "в профилактических целях" отправят на отдых в крымские санатории.

Химические отходы сбрасывают в кислотонакопитель с 1971 года. Площадь этого "озера" - 42 квадратных километра, объем - 30 миллионов кубометров воды. Накопитель впервые высох до такой степени - там осталось всего 1,6 млн кубов воды. Причина образования конденсата заключается в перепаде ночных и дневных температур.