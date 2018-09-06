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В Крыму спрогнозировали кислотные дожди из-за испарений с отстойника химзавода

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Ливни, которые начались в Крыму в четверг, очистят атмосферу, однако могут навредить человеку, поскольку не исключены кислотные осадки после испарений сернистого ангидрида с накопителя химзавода на севере полуострова.

"Сернистый ангидрид - это кислотный оксид, естественно, при взаимодействии с любой влагой он образует слабую сернистую кислоту", - завил доцент кафедры геоэкологии географического факультета Таврической академии Крымского федерального университета Игорь Алексашкин в эфире канала "Крым 24" в четверг.

По словам эксперта, дождь "очистит поверхность зданий, дороги" и "будет спасением для атмосферы". "Она очистится от тех оксидов, которые есть в воздухе", - отметил Алексашкин.

Вместе с тем, в Крыму возможны кислотные дожди. "Не исключено, что это будет именно кислотный дождь. (...) Пока ветер дует по направлению к Крыму, можно говорить, что часть оксидов попадет и на территорию Крыма, а, может быть, даже дойдет до Симферополя", - сказал ученый.

По его словам, под кислотный дождь лучше не попадать. "Для человека, который будет находиться (на улице - ИФ), не могу сказать, что это будет положительный эффект", - сказал кандидат химических наук.

Он пояснил, что кислота может воздействовать на слизистые - "слизистые оболочки глаза, будут подвержены воздействию легкие".

Вместе тем Алексашкин призвал людей не паниковать. "Чтобы уменьшать влияние оксидов, необходимо умываться как можно чаще, и умываться с детским мылом. Мыло дает щелочную реакцию и будет смывать слабую кислоту", - сказал эксперт.

"Для почвы, для растений в этом дожде страшного такого ничего не будет, я думаю, не настолько будет высокая концентрация кислоты", - отметил Алексашкин.

Между тем главное управление МЧС России по республике Крым заявило в четверг, что "ситуация, сложившаяся в результате распространения химического вещества на севере Крыма, носит локальный характер и касается только города Армянск и близлежащих сел Красноперекопского района - Филатовки, Пятихатки, Перекопа, Волошино и Суворово".

Как сообщалось, жители Армянска с 24 августа массово жалуются в соцсетях на плохой запах и желтый налет, похожий на ржавчину, который покрывает металлические предметы. На деревьях желтеет и раньше времени опадает листва. Некоторые горожане сообщают также о першении в горле и сыпи на коже.

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Власти Крыма объявили о превышении в ночь на 4 сентября предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида на севере полуострова, решили остановить на две недели работу армянского филиала "Титановых инвестиций".

Кроме того, в Армянске на две недели объявили внеплановые каникулы, дошколят с мамами и школьников "в профилактических целях" отправляют в крымские санатории.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

Химические отходы сбрасываются в отстойник с 1971 года. Площадь технического водоема - 42 квадратных километра, объем - 30 млн кубометров воды. Отстойник пересох из-за установившейся в нынешнем году засушливой погоды в Крыму, в "озере" осталось лишь 1,6 млн кубов воды. Конденсат образуется из-за перепада ночных и дневных температур.

Власти рассматривают два пути решения проблемы: первый - проложить трубу и перебросить воду в накопитель из Каркинитского залива Черного моря, если она подойдет по химсоставу (результаты анализов ожидаются на этой неделе), второй - обработать поверхность отстойника спецсоставом (сейчас определяют, каким именно).

По прогнозам синоптиков, до конца этой недели в Крыму будут идти дожди.

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