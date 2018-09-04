Финансовых гарантий "Натали Турс" не хватит для выплат всем пострадавшим

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Большинство клиентов туроператора "Натали Турс" получат лишь небольшую часть стоимости аннулированных туров, поскольку финансовых гарантий туроператора не хватит для выплат компенсаций всем пострадавшим, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

С 4 сентября "Натали Турс" остановил туроператорскую деятельность в связи с исключением Ростуризмом из реестра юрлиц, работающих под ее брендом: компаний ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "НАТАЛИ", ООО "Туроператор "Натали Турс".

"Выплатой компенсаций будет заниматься страховая компания "Ингосстрах", которая с 4 сентября начала прием заявлений от туристов "Натали Турс". Финансовых гарантий туроператора не хватит для выплат компенсаций всем пострадавшим", - сказала Тюрина.

Она напомнила, что практически все 12 тыс. туров, аннулированных туроператором, были проданы от лица компании "Панорама Тур". Сумма ее фингарантий, предоставленных компанией "Ингосстрах", - 50 млн рублей, плюс 5,6 млн в фонде персональной ответственности "Турпомощи". Возврат по каждому туру составит чуть более 4,5 тыс. рублей.

Юрлицо "Агентство путешествий Натали" продавало туры в интернете, то есть напрямую туристам. Фингарантии этой компании составляют 50 млн рублей и еще 1 млн 130 тыс. рублей в фонде персональной ответственности. Количество проданных туров пока не известно. У компании "Туроператор Натали Турс" фингарантии оформлены на 500 тыс. рублей, она работала на рынке внутреннего туризма. По количеству проданных туров информации также нет.

В то же время в заявлении об остановке деятельности компании говорится, что после приостановки продаж 4 июля она оказала услуг клиентам по авиаперевозке и визовому оформлению более чем на 700 миллионов рублей, что частично покрывает полученные авансы.

"Натали Турс" 4 июля объявила об аннуляции всех подтвержденных туров до 30 сентября. Долг компании перед туристами и партнерами составляет около 1,5 млрд рублей, общее число пострадавших приближается к 30 тыс.