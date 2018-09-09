Председателя УИК в Бурятии заподозрили во вбросе бюллетеней

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Бурятии организована проверка в отношении председателя участковой избирательной комиссии, которая, предположительно, вбросила бюллетени в переносную урну для голосования.

"По официальным данным из министерства внутренних дел республики Бурятия, выявились такие факты: в 15:30 в держурную часть отдела МВД России по Баунтовскому эвенкийскому району из прокуратуры поступил материал (...) о том, что на УИК 49 осуществлен вброс избирательных бюллетеней в переносную урну N2", - заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова на брифинге в воскресенье.

"Установлено, что вброс бюллетеней произвела председатель УИК Попова. Информация передана в соответствующее подразделение Следственного комитета России - проводится проверка", - добавила Э.Памфилова.

Ранее в бурятском управлении СКР сообщили, что за попытку фальсификации голосования возбуждено уголовное дело в отношении зампредседателя одной из участковых избирательных комиссий (ч. 1 ст. 142 УК РФ).

По данным следствия, в день голосования зампред УИК N725 Улан-Удэ, находясь на рабочем месте, "действуя умышленно с целью искажения результатов выборов" депутатов Народного Хурала Республики Бурятия, собственноручно внес в 50 избирательных бюллетеней для голосования заведомо ложные отметки о голосовании за одного из кандидатов в депутаты, а также внес в 45 избирательных бюллетеней заведомо ложные отметки о голосовании за одну из политических партий.

Затем, считает следствие, подозреваемый тайно вложил данные бюллетени в сейф для последующего учета в протоколе подсчета голосов избирателей.