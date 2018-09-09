На избирательном участке в Москве зафиксировали "карусель" братьев-близнецов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Сообщения о нарушениях, которые поступали в Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы, не подтвердились.

"К нам поступило 26 сообщений о технических проблемах, 13 сообщений о внештатных ситуациях, 22 сообщения о возможных нарушениях, из них ничего не подтвердилось", - сообщил на брифинге в воскресенье заместитель председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он сообщил, что "самой серьезной ситуацией стала "карусель" двух братьев-близнецов".

Ранее появилась жалоба, что на одном из УИК человек якобы проголосовал дважды. После поверки мобильной группы Общественного штаба по наблюдению за выборами выяснилось, что это голосовали два брата.