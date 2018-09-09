КПРФ опережает "Единую Россию" на выборах депутатов в Иркутской области

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - По результатам обработки 12% протоколов участковых избиркомов на выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области по партийным спискам лидирует КПРФ, сообщили агентству "Интерфакс" в региональной избирательной комиссии.

"У КПРФ - 32,93%, у "Единой России" - 28,25%", - сообщил сотрудник пресс-службы избиркома.

По его словам, результаты остальных партий: ЛДПР - 16,51%, "Справедливая Россия" - 6,38%, "Гражданская платформа" - 5,99%, КПСС - 4,67%, "Родина" - 1,29%.

В Заксобрание региона будет избрано 45 депутатов: 23 по общеобластному округу по партийным спискам - зарегистрированы списки от семи партий, и 22 по одномандатным округам.