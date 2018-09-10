Координатора штаба Навального в Уфе арестовали на 15 суток

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Уфы привлек к административной ответственности координатора регионального штаба оппозиционера Алексея Навального Лилию Чанышеву за участие в несогласованном шествии, сообщается на официальной странице штаба в соцсети.
"Координатор штаба Лилия Чанышева арестована на 15 суток по решению Кировского районного суда Уфы", - говорится в сообщении.
Активистку признали нарушившей установленный порядок проведения публичного мероприятия (ст 20.2.8 КоАП РФ).
Ранее сообщалось, что в воскресенье полиция в Уфе задержала семерых участников несанкционированной акции против повышения пенсионного возраста.
По данным организаторов акции, три активиста были задержаны при выходе из дома. Еще четверых сотрудники полиции задержали в ходе несогласованного шествия.