Координатора штаба Навального в Уфе арестовали на 15 суток

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Уфы привлек к административной ответственности координатора регионального штаба оппозиционера Алексея Навального Лилию Чанышеву за участие в несогласованном шествии, сообщается на официальной странице штаба в соцсети.

"Координатор штаба Лилия Чанышева арестована на 15 суток по решению Кировского районного суда Уфы", - говорится в сообщении.

Активистку признали нарушившей установленный порядок проведения публичного мероприятия (ст 20.2.8 КоАП РФ).

Ранее сообщалось, что в воскресенье полиция в Уфе задержала семерых участников несанкционированной акции против повышения пенсионного возраста.

По данным организаторов акции, три активиста были задержаны при выходе из дома. Еще четверых сотрудники полиции задержали в ходе несогласованного шествия.