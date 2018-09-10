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От клиентов туроператора "Данко" начали требовать повторной оплаты в Италии

Для некоторых туристов это будет уже третья оплата проживания, так как они покупали путевки в "Натали Турс"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Принимающие компании в Италии требуют повторной оплаты отелей от клиентов туроператора "Данко", для некоторых туристов это будет уже третья оплата проживания, так как они покупали отдых в "Натали Турс", сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" в понедельник пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Принимающий туроператор Travel Inn требует от туристов, отдыхающих в Италии по путевкам "Данко", повторно оплачивать отели и трансферы, утверждая, что от российского партнера деньги не поступили. При этом руководство итальянской компании понимает, что туристы свою поездку уже оплатили, иначе они не получили бы ваучеры на проживание", - рассказала она.

Так, волгоградское агентство "Трэвел Ритэйл" забронировало в "Натали Турс" для двух пенсионерок отдых в Италии, за который они заплатили порядка 160 тыс. рублей. После аннуляции всех туров оператора у клиентов остались оплаченные авиабилеты. Агентство подобрало для них гостиницу Virgilio Grand Hotel 4* на побережье Тирренского моря плюс трансфер - в компании "Данко". Туристы заплатили еще около 100 тыс. рублей.

Но после объявления "Данко" об остановке деятельности принимающая компания Travel Inn объявила туристам, что они должны оплатить проживание и трансфер, поскольку этого не сделал туроператор. И клиенты должны были оплатить свое проживание уже в третий раз.

"Зарубежные компании и отели несмотря ни на что принимают туристов - в расчете, что туроператор-должник рано или поздно расплатится. Но как только он объявляет об остановке деятельности, понимают, что ничего не получат, и набрасываются на гостей, требуя денег. Причем знают, что не имеют на это права - ни у принимающей компании, ни у отелей нет никаких договорных отношений с туристами. Более того, понимают, что гости свою поездку уже оплатили, иначе не получили бы ваучеры на проживание и трансфер. Но цинично давят на клиентов, угрожая выселением", - отметила Тюрина.

По ее словам, не только Travel Inn пытается выжать из туристов долги своего российского партнера. Компания Gartour потребовала у туристов в Риме повторно оплатить проживание, трансфер и экскурсии.

7 сентября туроператор "Данко" заявил о прекращении деятельности. С 8 сентября все туры аннулированы. Туристы, забронировавшие и оплатившие туры на будущий период, застрахованы в страховой компании ERV на общую сумму 50 млн. рублей.

Туроператор "Данко" работал на рынке в сфере выездного, въездного и внутреннего туризма около 20 лет. Согласно реестру Ростуризма, в 2017 году отправил на отдых за рубеж 15353 туриста.

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Теги: РСТ, Данко, Италия

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