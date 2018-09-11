В России

Получившие ранения боевые офицеры будут служить в военных комиссариатах

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Ветераны боевых действий, получившие ранения или травмы, будут направляться на военную службу в военкоматы, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на разработанный министерством обороны РФ документ, с которым ознакомилось издание.

"Военное ведомство разработало поправки в положение о военно-врачебной экспертизе. Они нужны для того, чтобы сохранить на службе офицеров - ветеранов боевых действий. Речь о военнослужащих, имеющих ранения и контузии, а также получивших серьезные травмы при исполнении служебных обязанностей. Теперь они смогут продолжить службу в военкоматах. Текст проекта постановления правительства находится на стадии внутриведомственных согласований и проходит антикоррупционную экспертизу", - говорится в публикации.

Должность в военкомате боевой офицер получит, если по состоянию здоровья сможет продолжать нестроевую службу. Судьба военнослужащего, получившего ранение, контузию или травму, будет решаться на медицинском осмотре, которые проводят военно-врачебные комиссии Вооруженных сил РФ. Заключение выносится в ходе открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии, пишут "Известия".

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Получившие ранения боевые офицеры будут служить в военных комиссариатах

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