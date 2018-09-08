СМИ сообщили об американских учениях в Сирии "в ответ на российские угрозы"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Военные, участвующие в возглавляемой США операции "Непоколебимая решимость", с пятницы проводят учения в Сирии, сообщает в пятницу Центральное командование ВС США. Учения проводятся вблизи военной базы Эт-Танф (провинция Хомс). На этой базе как раз размещены силы международной коалиции.

Командование США отмечает, что американская сторона работает с российской стороной в связи с учениями, чтобы избежать конфликта, в том числе, чтобы между сторонами не было несогласованности или роста напряженности.

"Подобные учения поддерживают наши возможности в борьбе с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ) и гарантируют, что мы готовы ответить на любую угрозу нашим силам", - заявил пресс-секретарь Центрального командования Билл Урбан.

Телеканал CNN указывает, что в учениях, которые продлятся несколько дней, принимают участие более 100 американских военнослужащих.

Учения, как отмечает телеканал, проводятся "как прямой ответ на серию российских военных угроз". Так, источник телеканала рассказал, что учения "специально предназначены для российских сил и сил режима в этом регионе, чтобы они могли увидеть активность и понять возможности США", сообщает CNN.

Ранее телеканал сообщал, что Россия в последнее время якобы дважды предупреждала США, что намерена атаковать мятежников в районе Эт-Танф.

Операция "Непоколебимая решимость" - военная операция, проводимая вооруженными силами США и их союзниками против ИГ.

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.