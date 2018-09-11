В Кремле удивились слухам о просьбе к Зимину уйти с поста главы Хакасии

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о предложении главе Хакасии Виктору Зимину, который не сумел победить в первом туре выборов в своем регионе, покинуть свой пост и не участвовать в повторном голосовании.

"Мне на этот счет ничего не известно, и я не знаю, что является источником таких сообщений", - сказал он журналистам, комментируя соответствующую информацию в СМИ, что Зимину предложено покинуть свой пост и не участвовать во втором туре голосования.

Отвечая на вопрос о том, были ли у Кремля претензии к работе Зимина, Песков заявил: "Да нет. Там просто продолжается избирательная кампания, будет второй тур выборов, поэтому говорить о претензиях здесь совершенно некорректно. Это обычный избирательный процесс".

Газета "Ведомости" во вторник сообщила со ссылкой на источники, что в администрации президента России хотят, чтобы Виктор Зимин, уступивший кандидату от КПРФ Валентину Коновалову в первом туре выборов главы республики, написал заявление об уходе, не дожидаясь второго тура.

В частности, издание приводит слова источника, который заявил, что "там введено внешнее финансовое управление, нет денег на зарплаты бюджетникам. Администрация президента хочет, чтобы Зимин написал заявление об уходе до второго тура: пусть там будет кто угодно, лишь бы не он".