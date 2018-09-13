Действующий губернатор Хакасии пока не дал согласие на участие во втором туре выборов

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Письменное согласие от действующего губернатора Республики Хакасия Виктора Зимина на участие во втором туре выборов главы региона пока не поступило в избирком, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-центре регионального избиркома в четверг.

"Чтобы назначить дату проведения выборов на 23 сентября, нам нужно получить письменное согласие кандидатов. Пока оно получено только от одного из кандидатов - Валентина Коновалова. После получения письменного согласия от Виктора Зимина состоится заседание избиркома, где и назначат дату выборов официально. Пока трудно сказать, когда именно оно состоится", - сказали в пресс-центре.

Как сообщалось, 9 сентября в Хакасии состоялись выборы губернатора региона. За кресло главы республики боролись четыре кандидата: действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Виктор Зимин, лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" Андрей Филягин, первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов, а также директор ООО "Современные технологии" Александр Мяхар от регионального отделения "Партии роста".

Первым оказался Коновалов, который набрал 44,81% голосов, Зимин - 32,42%.

Газета "Ведомости" сообщала, что в Кремле хотят, чтобы Зимин написал заявление об уходе с поста губернатора, не дожидаясь второго тура; однако в администрации президента эту информацию опровергли.