В "Единой России" обеспокоились бюджетной политикой Минфина в отношении регионов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Министерство финансов сдерживает усилия субъектов РФ по наращиванию ими расходов на социальные нужды, и это тревожит регионы и партию, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Важный момент, который тревожит регионы - это бюджетная политика министерства финансов в рамках тех соглашений, которое министерство подписывает с регионами. Министерство не только не поощряет, но и серьезно ограничивает для регионов наращивание своих социальных расходов", - сказал Турчак при обсуждении предложений ко второму чтению законопроекта о пенсионной реформе во вторник в Центральном исполкоме партии. В мероприятии принимает участие лидер партии, председатель правительства Дмитрий Медведев.

Как подчеркнул представитель руководства "Единой России", в этом вопросе партия рассчитывает "на взвешенную позицию Министерства финансов".

Говоря о подготовленных "единороссами" поправках к пенсионному законопроекту, Турчак отметил, что работа по совершенствованию этого документа будет продолжена. "Мы понимаем, что это не финальный пакет предложений. Впереди предстоит большая работа совместно с правительством как по реализации поправок, так и по дальнейшему совершенствованию законодательства по защите граждан предпенсионного возраста", - подчеркнул он.

Он сообщил, что на сегодняшний день уже в 83 субъектах Федерации в региональные парламенты внесены законодательные инициативы по сохранению действующих региональных льгот для женщин 55 лет и мужчин 60 лет.