Что случилось этой ночью: среда, 12 сентября

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Министр обороны США Джеймс Мэттис сказал, что удары по сирийским силам были предупредительным сигналом для президента Сирии Башара Асада. Предполагается, что это должно отбить у него желание применять химическое оружие. Он не сказал, что будут делать США в случае химической атаки.

- "Коммерсант" узнал, что комиссия Роскосмоса выбрала приоритетную версию в расследовании инцидента с разгерметизацией корабля "Союз МС-09". Предположительно, просверлить обшивку могли американские астронавты.

- Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал, когда произойдет самое сильное замедление роста российской экономики.

- Верховный суд РФ отменил пожизненный приговор бывшему милиционеру из Новосибирска, осужденному за серийные убийства.