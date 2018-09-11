"Роскосмос" вслед за РКК "Энергия" занялся расследованием утечки воздуха на "Союзе"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Роскосмос" сформировала свою комиссию по расследованию причин утечки воздуха в пристыкованном к Международной космической станции кораблю "Союз МС-09", заявили в госкорпорации.

"Госкорпорация "Роскосмос" сформировала специальную комиссию по расследованию нештатной ситуации, связанной с утечкой воздуха, возникшей на борту транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-09", находящегося в составе МКС", - говорится в заявлении распространенном во вторник.

"Специалисты займутся анализом информации, полученной на первом этапе расследования, проведенного представителями РКК "Энергия" (изготовителя космического корабля), а также установлением новых фактов", - отметили в "Роскосмосе".

В корпорации заявили, что комиссия сформирована по распоряжению генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Ее возглавит исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора корпорации Николай Севастьянов.

"Официальные выводы госкомиссии будут озвучены после завершения ее работы", - отметили в "Роскосмосе".

Во вторник Рогозин заявил журналистам, что правоохранительные органы принимают участие в расследовании причин разгерметизации космического корабля "Союз". "Компетентные органы работают в составе комиссии", - сказал он, не уточнив ведомство.

Он не стал комментировать информацию о том, что деятельность американских астронавтов могла привести к разгерметизации "Союза". "Не комментирую это. Ситуация оказалась намного сложнее, чем казалось раньше", - сказал глава "Роскосмоса".

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что отверстие в обшивке "Союза" могли просверлить американские астронавты.

По словам Рогозина, все будет установлено в разумные сроки. Он отметил, что те выводы, которые есть сейчас, не дают ясной картины произошедшего.

В конце августа на пристыкованном к МКС корабле "Союз МС-09" начало снижаться давление. Космонавты обнаружили отверстие в обшивке и компенсировали потерю давления наддувом воздуха на 10 мм ртутного столба из баков пристыкованного к МКС космического "грузовика" "Прогресс". Позднее они ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками. Затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха.