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Ульяновские коммунисты получат еще один мандат в заксобрании из-за ошибки при подсчете

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Ульяновской области обратилась в суд с просьбой признать протокол об итогах выборов по областному избирательному округу на выборах депутатов в Законодательное собрание региона недействительным из-за ошибки при подсчете результатов.

"Произошла математическая ошибка в электронной системе "ГАС Выборы" при реализации методики пропорционального распределения депутатских мандатов на выборах депутатов Законодательного собрания Ульяновской области шестого созыва. Неточность была выявлена при перепроверке результатов вручную, не был учтен так называемый "метод делителя". Согласно правильному расчету, у КПРФ должно быть восемь мандатов, а не семь", - сообщили агентству "Интерфакс" в облизбиркоме в четверг.

Представитель облизбиркома отметил, что КПРФ получит дополнительное место за счет передачи мандата от партии ЛДПР.

"Иск направлен в областной суд, рассмотрение будет в пятницу, 14 сентября. После состоится заседание, на котором будет принят повторный протокол избирательной комиссии о результатах выборов по областному избирательному округу на выборах депутатов в Заксобрание", - сказал собеседник агентства.

В реготделении партии КПРФ агентству пояснили, что при подсчете результатов не был учтен "метод империале", согласно которому, партия, занявшая первое место, должна получить большинство мандатов по списку".

Как сообщалось, по единому избирательному округу по итогам обработки 100% бюллетеней голоса распределись следующим образом: КПРФ - 36,24%, "Единая Россия" - 33,96%, ЛДПР - 13,51%, "Коммунисты России" - 5,83%, "Справедливая Россия" - 3,98%, КПСС - 1,23%, "Гражданская платформа" - 0,80%, "Патриоты России" - 0,74%, партия "Родина" - 0,56%.

Таким образом, согласно прежним данным, у "Единой России" 17 мест в региональном парламенте с учетом результатов голосования по партийным спискам и побед одномандатников. У КПРФ - 13, ЛДПР - пять, один достается представителю "Коммунистов России" (по единому округу).

Всего в парламент региона войдут 36 депутатов: 18 по одномандатным избирательным округам и столько же по партийным спискам.

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Теги: Ульяновская область

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