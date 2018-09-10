ЕР потеряла большинство в думе Великого Новгорода после победы КПРФ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - КПРФ выиграла выборы в думу Великого Новгорода, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в Новгородском избиркоме.

"Согласно предварительным данным, в едином округе КПРФ получила 30,57%, на втором месте - единороссы с 24,39%, на третьем - "Справедливая Россия" с 17,39%, на четвертом - ЛДПР с 12,49%, а на пятом - "Яблоко" с 11,08%", - сказал собеседник.

Члены и сторонники КПРФ получили большинство мест и в одномандатных округах. Кроме коммунистов, депутатами в одномандатных округах стали представители "Справедливой России" и "единороссы".

"Единая Россия" впервые за 15 лет потеряла большинство в гордуме Великого Новгорода. На прошлых выборах 8 сентября 2013 года партия получила 17 мандатов из 30, пять завоевали "справедливороссы", три - представители КПРФ, два - яблочники, один - ЛДПРовцы, два - самовыдвиженцы.