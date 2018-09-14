В крымском Армянске введут режим ЧС в связи с загрязнением атмосферы

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации планируется ввести в пятницу в Армянске на севере Крыма, где ухудшилась экологическая ситуация, заявил начальник управления гражданской защиты главного управления МЧС РФ по республике Алексей Фридман.

"Превышение ПДК (вредных веществ в атмосфере - ИФ) - более пяти раз. Есть основания для введения режима ЧС", - сказал он на пресс-конференции в пятницу в Симферополе.

Фридман отметил, что режим ЧС позволит руководству Крыма и администрации Армянска использовать "и резервный фонд, и материальный резерв".

Вместе с тем, крымское управление Роспотребнадзора не видит необходимости в эвакуации взрослого населения Армянска. "Риска для развития каких-либо острых ситуаций среди взрослого населения нет", - заявила журналистам руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. "У нас нет токсических отравлений ни в группе детей, ни в группе взрослых", - добавила она.

Липкая ржавчина в Армянске

Как сообщалось, жители Армянска с 24 августа начали жаловаться в соцсетях на плохой запах и желтый налет, похожий на ржавчину, который покрывает металлические предметы. На деревьях пожелтела и раньше времени опала листва. Некоторые горожане сообщали также о першении в горле и сыпи на коже.

Власти Крыма объявили о превышении в ночь на 4 сентября предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида на севере полуострова (конденсат образовывался из-за перепада ночных и дневных температур), объявили внеплановые каникулы в школах Армянска на две недели, отправили детей в санатории и решили приостановить на это время работу армянского филиала "Титановых инвестиций", который использует отстойник.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч.1 ст.247 УК РФ).

Химические отходы сбрасываются в отстойник с начала 1970-х годов. Площадь технического водоема составляет 42 квадратных метра, объем - 30 млн кубометров воды. Власти заявляли, что кислотонакопитель пересох в августе 2018 года из-за засушливой погоды, в "озере" осталось лишь 1,6 млн кубометров воды, что привело к негативным экологическим последствиям.