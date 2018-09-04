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Власти Крыма пообещали заполнить водой испаряющийся кислотонакопитель в Армянске

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Кислотонакопитель на севере Крыма, высохший из-за жары и приведший к испарениям химвещества, начнет заполняться водой через полтора-два месяца, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Процесс заполнения начнется через полтора-два месяца, нужно проложить трубу", - сказал он во вторник в ходе поездки в Армянск.

По словам главы Крыма, в водоеме было 30 млн кубометров воды, после засушливой погоды осталось 1,6 млн кубометров. "Всего ничего", - сказал он.

В кислотонакопитель планируется подавать 1,8 млн кубов воды в месяц.

"60 тысяч кубометров в сутки, при том, что нам надо подать 15 миллионов кубометров воды в этот водоем. В течение месяца 1,8 млн кубов. Пока такими темпами. Может, будут две нитки", - сказал Аксенов.

По данным властей, химические отходы сбрасывают в кислотонакопитель с 1971 года. Площадь этого "озера" - 42 квадратных километра, объем - 30 миллионов кубометров воды. Накопитель впервые высох до такой степени. Причина образования конденсата - в перепаде ночных и дневных температур.

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Аксенов утверждает, что "опасности для жизни и здоровья нет", мера по отправке детей на отдых - "предупредительная".

"Основания для введения режима ЧС нет", - сказал он.

По словам главы Крыма, испарения вызывают аллергическую реакцию, схожую с аллергией на цветение амброзии.

Как сообщалось, жители Армянска с 24 августа массово жалуются в соцсетях на желтый налет, похожий на ржавчину, который покрыл детали автомобилей, заборы, газовые колонки, ключи, посуду и украшения из металла. Кроме того, на деревьях желтеет и преждевременно опадает листва. Некоторые из горожан сообщают о сыпи и рвоте у детей, а также о першении и боли в горле.

Власти Крыма 4 сентября объявили о превышении ПДК сернистого ангидрида на севере полуострова, решили остановить на две недели работу крупного химзавода - филиала ООО "Титановые инвестиции" в Армянске, который использует кислотонакопитель.

Кроме того, в Армянске на две недели объявлены каникулы, дошколят с мамами и школьников "в профилактических целях" отправят на отдых в крымские санатории.

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Теги: Крым

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