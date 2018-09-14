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Суд отменил продление Удальцову ареста на четыре дня

Есть обновление от 20:22

Оппозиционер выйдет на свободу до конца дня

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал незаконным продление 30-дневного административного ареста оппозиционера Сергея Удальцова на 112 часов, проведенных в больнице, сообщил "Интерфаксу" адвокат Дмитрий Аграновский.

"Апелляционная инстанция отменила решение о включении срока нахождения Удальцова на лечении в срок назначенного ему наказания в виде административного ареста. Он выйдет на свободу сегодня", - сообщил он в пятницу.

В Мосгорсуде это решение подтвердили.

"Определение судьи Мещанского суда в отношении Удальцова отменено. В удовлетворении заявления начальника ОМВД РФ по Красносельскому району Москвы по делу об административном правонарушении в отношении Удальцова отказано", - сказали в пресс-службе суда.

По словам супруги Удальцова Анастасии, оппозиционер выйдет на свободу в течение нескольких часов, как только документы из Мосгорсуда доставят в изолятор временного содержания.

Ранее, 12 сентября, Мещанский суд Москвы по иску МВД прибавил к административному аресту Удальцова еще четыре дня, во время которых он был в больнице под стражей.

В августе 2017 года Удальцов освободился из колонии в Тамбовской области, отбыв полный срок наказания.

14 августа 2018 года Мещанский суд Москвы арестовал Удальцова на 30 суток, признав его виновным в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). В тот же день Удальцов объявил сухую голодовку из-за несогласия с решением суда, в связи с чем трижды - 19 и 26 августа, а также 1 сентября, был госпитализирован на сутки. 4 сентября, как сообщила его жена, Удальцов начал пить воду, но голодовку прекращать не планирует.

13 сентября Симоновский суд Москвы наложил на оппозиционера административный надзор на три года - до 8 августа 2021 года. Суд запретил С.Удальцову выезжать за пределы Москвы и Московской области, а также обязал два раза в месяц отмечаться в отделении полиции по месту жительства. Также ему запрещено посещать массовые и политические мероприятия, в частности, участвовать в митингах, пикетах, демонстрациях и шествиях.

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Теги: Сергей Удальцов, Мосгорсуд

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