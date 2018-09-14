Сергей Удальцов освобожден из-под ареста

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов покинул спецприемник после 31 дня административного ареста за нарушение правил проведения массовых мероприятий.

"Я вышел, сейчас нахожусь в дороге из спецприемника домой. Все вышло спонтанно, достаточно неожиданно удовлетворили мою жалобу на продление ареста", - сказал Удальцов "Интерфаксу".

Он отметил, что намерен потребовать компенсацию за лишний день, проведенный в спецприемнике.

"После освобождения голодовку прекращаю, все-таки она была связана в первую очередь с арестом. Дело было принципиальное, похудел килограмм на 15-17, последние дни было тяжело, но отступать было возможно", - добавил Удальцов.

Он также сообщил, что в 10-дневный срок обжалует решение об административном надзоре.

"Однозначно, даже если надзор сохранится, это не заставит меня уйти из политической жизни, формат своего участия я найду, как бы кто ни надеялся, этого не произойдет", - сказал координатор "Левого фронта".

14 августа 2018 года Мещанский суд Москвы арестовал Удальцова на 30 суток, признав его виновным в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия. В тот же день Удальцов объявил сухую голодовку из-за несогласия с решением суда, в связи с чем трижды - 19 и 26 августа, а также 1 сентября, был госпитализирован на сутки. 4 сентября, как сообщила его жена, Удальцов начал пить воду.

12 сентября Мещанский суд Москвы по иску МВД прибавил к административному аресту Удальцова еще четыре дня, во время которых он был в больнице под стражей.

13 сентября Симоновский суд Москвы наложил на оппозиционера административный надзор на три года - до 8 августа 2021 года. Суд запретил Удальцову выезжать за пределы Москвы и Московской области, а также обязал два раза в месяц отмечаться в отделении полиции по месту жительства. Также ему запрещено посещать массовые и политические мероприятия, в частности, участвовать в митингах, пикетах, демонстрациях и шествиях.