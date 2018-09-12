Суд прибавил четыре дня к административному аресту Удальцова

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы прибавил к 30-дневному административному аресту оппозиционера Сергея Удальцова ещё четыре дня, проведенных в больнице, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

"Суд определил, что срок нахождения Удальцова на лечении не подлежит включению в срок назначенного ему наказания в виде административного ареста", - сказала она в среду.

Ранее супруга Удальцова Анастасия сообщила "Интерфаксу", что полиция просила Мещанский суд добавить к 30-дневному аресту оппозиционера дни, во время которых он был в больнице под стражей.

"Они (полиция - ИФ) решили, что в эти дни он (Удальцов - ИФ) будто бы не был под арестом, хотя они также никого не допускали, не давали личных вещей. Находился Сергей там в тех же условиях, что и в спецприемнике", - сообщила Удальцова.