Суд прибавил четыре дня к административному аресту Удальцова

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы прибавил к 30-дневному административному аресту оппозиционера Сергея Удальцова ещё четыре дня, проведенных в больнице, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
"Суд определил, что срок нахождения Удальцова на лечении не подлежит включению в срок назначенного ему наказания в виде административного ареста", - сказала она в среду.
Ранее супруга Удальцова Анастасия сообщила "Интерфаксу", что полиция просила Мещанский суд добавить к 30-дневному аресту оппозиционера дни, во время которых он был в больнице под стражей.
"Они (полиция - ИФ) решили, что в эти дни он (Удальцов - ИФ) будто бы не был под арестом, хотя они также никого не допускали, не давали личных вещей. Находился Сергей там в тех же условиях, что и в спецприемнике", - сообщила Удальцова.
Сроки и приговоры
Мосгорсуд 24 июля 2014 года приговорил Удальцова и его соратника Леонида Развозжаева к 4,5 года лишения свободы каждого за организацию массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года и подготовку к организации дальнейших беспорядков на территории РФ.
В августе 2017 года Удальцов освободился из колонии в Тамбовской области, отбыв полный срок наказания.
14 августа 2018 года Мещанский суд Москвы арестовал Удальцова на 30 суток, признав его виновным в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия. В тот же день Удальцов объявил сухую голодовку из-за несогласия с решением суда, в связи с чем трижды - 19 и 26 августа, а также 1 сентября, был госпитализирован на сутки. 4 сентября, как сообщила его жена, Удальцов начал пить воду, но голодовку прекращать не планирует.