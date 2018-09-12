МВД попросило добавить к 30 дням ареста Удальцова еще четыре дня, проведенных им в больнице

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Полиция просит Мещанский суд Москвы добавить к 30-дневному аресту оппозиционера Сергея Удальцова четверо суток, в течение которых был в больнице под стражей, сообщила "Интерфаксу" его супруга Анастасия Удальцова.

"Они (полиция - ИФ) решили, что в эти дни он (Удальцов - ИФ) будто бы не был под арестом, хотя они так же никого не допускали, не давали личных вещей. Находился Сергей там в тех же условиях, что и в спецприемнике", - сказала Удальцова.

Она также рассказала, что во время госпитализации к Удальцову приходил "один парень", который привез ему передачу с разными ручками и газетами. "Полиция их не приняла, сказали, что он под арестом полиции, а не больницы. Я звонила главврачу, в управление внутренних дел по центральному округу, а они отказывались говорить со мной. В итоге, человек уехал, ничего не передав", - добавила супруга оппозиционера.

По ее словам, в 2011 году Удальцов тоже находился в больнице в палате реанимации под охраной полиции, но "на более человечных условиях".

"Врачи следят за ним, приезжают. Нет, никто не пытается переубедить прекратить (голодовку - ИФ)", - сообщила Удальцова.

Мосгорсуд 24 июля 2014 года приговорил Удальцова и его соратника Леонида Развозжаева к 4,5 годам лишения свободы каждого за организацию массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года и подготовку к организации дальнейших беспорядков на территории РФ. В августе 2017 года Удальцов освободился из колонии в Тамбовской области, отбыв полный срок наказания.

14 августа 2018 года Мещанский суд Москвы арестовал Удальцова на 30 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). В тот же день Удальцов объявил сухую голодовку из-за несогласия с решением суда, в связи с чем его трижды (19 и 26 августа, а также 1 сентября) клали в больницу на сутки. 4 сентября, как сообщила его жена, Удальцов начал пить воду, но голодовку прекращать не планирует.