Удальцов ослабил режим голодовки

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, отбывающий административный арест, начал пить воду, но голодовку не прекращает, сообщила его жена Анастасия Удальцова.

"Вчера, в связи с плохим самочувствием и неудовлетворительными показателями, с которыми его выписали в понедельник из больницы, он начал пить, но голодовку прекращать не планирует", - сказала Анастасия Удальцова журналистам.

Мещанский суд Москвы 14 августа арестовал Сергея Удальцова на 30 суток, признав его виновным в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). 17 августа Мосгорсуд утвердил это решение.

Удальцов 14 августа объявил сухую голодовку из-за несогласия с решением суда, в связи с чем трижды - 19 и 26 августа, а также 1 сентября - был госпитализирован на сутки.