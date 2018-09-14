Захарова назвала дезинформацией публикации The Insider и Bellingcat о Петрове и Боширове

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дезинформацией публикации западных СМИ о том, что хранящиеся в базе данных Федеральной миграционной службы России документы Александра Петрова и Руслана Боширова могут указывать на причастность к российским спецслужбам Александра Петрова и Руслана Боширова.

"После того, как "Беллингкэт" (там еще были соавторы сенсации, но оставим) сегодня опубликовали информацию о том, что согласно "базе данных ФМС" Петров и Боширов были агентами ГРУ, у меня сомнений не осталось об их близости к спецслужбам. То есть "Беллингкэта". И мало того, скорее всего, речь идет о специальной конторе, которая под прикрытием расследований целенаправленно сливает дезу", - пишет Захарова на своей странице в фейсбуке.

Она высказывает скептическое отношение к утверждениям, что эти документы действительно принадлежат ФМС России. "Базу ФМС только сегодня взломали? Про Петрова и Боширова Лондон объявил давно. Еще раньше их начали подозревать. И все это время никаких "баз данных" не было? Нет, не было. Потому что было другое направление мысли: таких людей вообще нет. Именно это и заявила британская полиция, когда опубликовала их фотографии. А тут люди нашлись... И сразу бах - "база ФМС" взломана", - отмечает Захарова.

Она задается вопросом: "почему "Беллингкэту" легче за ночь "взломать базу данных ФМС", чем раздобыть хоть одно доказательство "причастности" Петрова и Боширова к отравлению?"

Ранее Би-Би-Си сообщила, что копии служебных документов ФМС России с заявлением на имя Александра Петрова, которого власти Великобритании считают одним из подозреваемых в отравлении Скрипалей, могут указывать на его связи со спецслужбами. Би-би-си напоминает, что ранее информационные ресурсы The Insider и Bellingcat опубликовали копии заявления о выдаче паспорта на имя Петрова. При этом Би-би-си отмечает, что "не может подтвердить подлинность документов".

Накануне двое подозреваемых по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии - Петров и Руслан Боширов - в интервью телеканалу Russia Today (RT) назвали бредом предположение о наличии у них отравляющего вещества нервно-паралитического действия под названием "Новичок" во время поездки в Великобританию. При этом они сообщили, что побывали в Солсбери как туристы, и не являются агентами ГРУ.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.