В МВД РФ опровергли возможность вычислить сотрудника ГРУ по базе данных ФМС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - По базе данных ФМС невозможно определить является ли человек сотрудником ГРУ или любого другого ведомства, заявил замглавы МВД РФ Игорь Зубов.

"Начнем с того, что в ФМС нет подразделений, подведомственных ГРУ или кому-либо еще, нет таких подразделений, физически нет",- сказал Зубов журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Ранее информационные ресурсы The Insider и Bellingcat опубликовали копии якобы заявления о выдаче паспорта на имя Александра Петрова. По утверждению изданий, в базе ФМС Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Лондоном в отравлении семьи Скрипалей в Лондоне, значатся как агенты ГРУ. При этом подлинность данных документов ничем не подтверждалась.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дезинформацией эти публикации.

Петров и Боширов в интервью телеканалу Russia Today назвали бредом предположение о наличии у них отравляющего вещества нервно-паралитического действия под названием "Новичок" во время поездки в Великобританию. При этом они сообщили, что побывали в Солсбери как туристы, и не являются агентами ГРУ.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.