Главные новости
В миреГражданин РФ Левашов признал себя виновным в хакерских атаках в СШАВ РоссииУчастник Pussy Riot Петр Верзилов попал в реанимациюВ миреApple показала смартфоны iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone XR
В России

Путин приехал на полигон "Цугол" в Забайкалье

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на полигоне "Цугол" в Забайкальском крае наблюдает за маневрами российских, китайских и монгольских войск в рамках учений "Восток-2018".

Практические действия войск пройдут в два этапа.

На первом этапе, в целях содействия наступающим войскам подразделения вооруженных сил РФ на более чем 30 танках, 86 БМП и 73 единицах автомобильной техники осуществят захват выгодных рубежей и уничтожат важные объекты противника. В районе населенного пункта Цугол на реке Онон будет организована переправа через водную преграду свыше 115 единиц военной техники и выдвижение на рубежи развертывания подразделений российских и китайских войск.

На втором этапе будут разыграны четыре тактических эпизода с боевой стрельбой.

По данным Минобороны РФ, всего в совместных действиях на полигоне "Цугол" примут участие до 25 тыс. российских военнослужащих, более 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, около 250 самолетов и вертолетов. От Народно-освободительной армии Китая 3,5 тыс. военнослужащих, свыше 600 единиц военной техники и 30 летательных аппаратов. Наблюдать за действиями группировки войск на полигоне "Цугол" приглашены иностранные наблюдатели и военные атташе.

В основном этапе маневров задействованы две пусковые установки оперативного тактического ракетного комплекса "Искандер-М", 42 ударных самолета, включая четыре стратегических ракетоносца Ту-95 и шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, 52 реактивные системы залпового огня и 72 артиллерийских орудия.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Владимир Путин, Забайкалье

Новости по теме

В России
Участник Pussy Riot Петр Верзилов попал в реанимациюУчастник Pussy Riot Петр Верзилов попал в реанимацию
Симптомы, предположительно, указывают на сильное отравление неизвестным веществомПодробнее
 Правительство предложило распространить штрафы для летных экипажей на владельцев дроновПравительство предложило распространить штрафы для летных экипажей на владельцев дронов
В законопроекте, в частности, вводится понятие внешнего пилотаПодробнее
 Росавиация усомнилась в качестве обеспечения безопасности полетов "ЮТэйр"Росавиация усомнилась в качестве обеспечения безопасности полетов "ЮТэйр"
Регулятор ждет итогов проверок после инцидентов с Boeing-737 в Сочи и вертолетом Ми-8 в Красноярском краеПодробнее
 Родственница Скрипалей заявила, что знает, кто такие Петров и БошировРодственница Скрипалей заявила, что знает, кто такие Петров и Боширов
По словам Виктории Скрипаль, реальный Александр Петров не похож на опубликованную Скотланд-Ярдом фотографию и вообще не находился в это время в ВеликобританииПодробнее
О переговорах начистотуО переговорах начистоту
В издательстве "АСТ" выходит новая книга Михаила ГорбачеваПодробнее
 Вице-премьер Борисов счел неприемлемым обвинять астронавтов в разгерметизации МКСВице-премьер Борисов счел неприемлемым обвинять астронавтов в разгерметизации МКС
Ранее "Ъ" сообщил, что "Роскосмос" в качестве приоритетной версии назвал повреждение обшивки "Союза" астронавтамиПодробнее
 Вступил в силу приговор осужденному в России за шпионаж украинцу СущенкоВступил в силу приговор осужденному в России за шпионаж украинцу Сущенко
Верховный суд РФ признал законным приговор, по которому Роман Сущенко должен провести в колонии строгого режима 12 летПодробнее
 Путин сообщил об обнаружении Петрова и Боширова, подозреваемых в отравлении СкрипалейПутин сообщил об обнаружении Петрова и Боширова, подозреваемых в отравлении Скрипалей
Президент РФ уточнил, что это "гражданские лица" и выразил надежду, что они "сами появятся и о себе расскажут"Подробнее
 Информацию о геноме россиян приравняют к персональным даннымИнформацию о геноме россиян приравняют к персональным данным
Соответствующие поправки в законодательство разработал Роспотребнадзор Подробнее
 Роскосмос определил приоритетную версию разгерметизации "Союза"Роскосмос определил приоритетную версию разгерметизации "Союза"
По данным "Коммерсанта", в корпорации считают, что корабль намеренно повредили американские астронавтыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 12 сентября6 фото
12 сентября
Фотохроника 12 сентября
Неделя моды в Нью-Йорке9 фото
12 сентября
Неделя моды в Нью-Йорке
Акция против пенсионной реформы в Москве9 фото
09 сентября
Акция против пенсионной реформы в Москве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреГражданин РФ Левашов признал себя виновным в хакерских атаках в СШАВ РоссииУчастник Pussy Riot Петр Верзилов попал в реанимациюВ миреApple показала смартфоны iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone XRВ миреТрамп разрешил вводить санкции против других стран за вмешательство в выборыВ РоссииРодственница Скрипалей заявила, что знает, кто такие Петров и БошировВ миреСуд в Киеве арестовал акции "дочек" ВТБ, ПИБ и Сбербанка по иску экс-главы ПриватБанка

Действующий губернатор Хакасии пока не дал согласие на участие во втором туре выборов

Госдеп США назвал незаконными намеченные выборы в ДНР и ЛНР

В Париже выразили надежду на то, что Путин приедет во Францию в ноябре

Гражданин РФ Левашов признал себя виновным в хакерских атаках в США

Гражданин РФ Левашов признал себя виновным в хакерских атаках в СШАПриговор россиянину вынесут через год Подробнее

В рамках ВЭФ заключены соглашения почти на 3 трлн рублей

Монголия задумалась о вступлении в ШОС

Предложения России учтены в докладе СБ ООН по санкциям против КНДР

Больше 40 самолетов нанесут групповой авиаудар в рамках маневров "Восток-2018"

СМИ анонсировали визит Путина в Армению

Крупнейшая фракция Европарламента выдвинет Сенцова на премию Сахарова

СМИ сообщили о вызове экс-главы МЧС Пучкова на допрос в СК

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');