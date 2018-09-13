Путин приехал на полигон "Цугол" в Забайкалье

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на полигоне "Цугол" в Забайкальском крае наблюдает за маневрами российских, китайских и монгольских войск в рамках учений "Восток-2018".

Практические действия войск пройдут в два этапа.

На первом этапе, в целях содействия наступающим войскам подразделения вооруженных сил РФ на более чем 30 танках, 86 БМП и 73 единицах автомобильной техники осуществят захват выгодных рубежей и уничтожат важные объекты противника. В районе населенного пункта Цугол на реке Онон будет организована переправа через водную преграду свыше 115 единиц военной техники и выдвижение на рубежи развертывания подразделений российских и китайских войск.

На втором этапе будут разыграны четыре тактических эпизода с боевой стрельбой.

По данным Минобороны РФ, всего в совместных действиях на полигоне "Цугол" примут участие до 25 тыс. российских военнослужащих, более 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, около 250 самолетов и вертолетов. От Народно-освободительной армии Китая 3,5 тыс. военнослужащих, свыше 600 единиц военной техники и 30 летательных аппаратов. Наблюдать за действиями группировки войск на полигоне "Цугол" приглашены иностранные наблюдатели и военные атташе.

В основном этапе маневров задействованы две пусковые установки оперативного тактического ракетного комплекса "Искандер-М", 42 ударных самолета, включая четыре стратегических ракетоносца Ту-95 и шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, 52 реактивные системы залпового огня и 72 артиллерийских орудия.